Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ, курирующего банковскую сферу, Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, пишет «Интерфакс».

Власов попросил суд перевести его под домашний арест. Он напомнил, что написал явку с повинной и частично возместил ущерб. Однако суд отказался смягчить ему меру пресечения.

Напомним, в начале июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, ещё двоих поместили под домашний арест. Им вменяют разбой в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК). Почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что среди фигурантов три человека из спецподразделения «Альфа» и один из «Вымпела». Начальник «Альфы» генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности.

Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказал, что задержанных подозревают в том, что в ходе инсценированного ими 10 июня обыска в банке «Металлург» они завладели 136 млн рублей, принадлежавшими московскому предпринимателю. Их также проверяют на причастность к другим преступлениям.