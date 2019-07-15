Главу спецподразделения ФСБ «Альфа», подчинённых которого подозревают в разбое, уволили

Начальник спецподразделения ФСБ России «Альфа» Валентин Канакин уволен с должности, со ссылкой на почётного президента Международный ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова пишет «Интерфакс».

По его словам, увольнение произошло «некоторое время назад», при этом он не стал связывать это решение с задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое.

После увольнения Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Канакин работал в «Альфе» с 1984 года и имеет звание Героя России, он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане. «Альфу» он возглавил в 2014 году.

В начале июля пятерых сотрудников ФСБ отправили под арест по подозрению в разбое, совершённом организованной группой. Среди подозреваемых — трое сотрудников спецподразделения «Альфа», сотрудники группы спецназначения «Вымпел» и двое офицеров управления «К». «Интерфакс» также писал, что в деле появились ещё восемь фигурантов, все они бойцы «Альфы».

Как писали СМИ, 10 июня сотрудники ФСБ обманом отняли 136 миллионов рублей у предпринимателя, который принёс их в московский банк «Металлург», принадлежащий бывшему офицеру ГРУ Юрию Карасёву. По информации РБК, потерпевшим по делу проходит 33-летний безработный житель Москвы.