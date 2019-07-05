В Москве шестерых сотрудников ФСБ задержали по подозрению в хищении более 100 млн рублей

В Москве 4 июля задержали трёх сотрудников спецподразделения «Альфа», сотрудника группы спецназначения «Вымпел» и двух офицеров банковского управления «К», со ссылкой на близкие к ФСБ источники пишет РБК. В настоящее время в Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка.

По словам одного из источников, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 миллионов рублей в одном из банков, название которого не уточняется. Другой источник рассказал о хищении 170 миллионов рублей. Также по этому делу проходит сотрудник Академии ФСБ.

Информацию о задержании сотрудников ФСБ подтвердил источник «Ведомостей», близкий к спецслужбе - по его данным, задержанные неформально сотрудничали с одним из банков Москвы, руководство которого подозревают в обналичивании денежных средств.

2 июля ФСБ сообщила о задержании военнослужащих спецслужбы, подозреваемых в хищении денежных средств у частного предпринимателя. В сообщении отмечалось, что материалы во делу передали военному следствию. Имена и должности подозреваемых не назывались.