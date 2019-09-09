Подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову признал свою вину

Обвиняемый в нападении на дом главы ЦИК Бахыт Карабалаев признал свою вину и заявил, что выбрал дом Эллы Памфиловой случайно.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, Карабалаев рассказал в ходе допроса, что выбрал «для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега».

Как пишет «Дождь», мужчине предъявлено обвинение в совершении разбоя, совершённого с проникновением в жилище. Следствие попросило арестовать его.

Напомним, в ночь на 6 сентября было совершено нападение на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Чиновница получила несколько ударов электрошокером. На следующий день полиция задержала подозреваемого, им оказался 36-летний уроженец Казахстана Бахыт Карабалаев.