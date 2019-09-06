На главу ЦИК Эллу Памфилову напали с электрошокером

В Московской области в ночь на 6 сентября неизвестные совершили разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, со ссылкой на МВД пишут ТАСС и РИА Новости.

«6 сентября около 01:30 мск в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой»). Расследование уголовного дела руководство МВД взяло на контроль.