По подозрению в нападении на Эллу Памфилову задержан уроженец Средней Азии

Полиция задержала подозреваемого в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Им оказался 36-летний уроженец одной из Среднеазиатских республик.

«Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — цитирует Znak.com сообщение МВД РФ.

По данным РЕН ТВ, подозреваемый — уроженец Казахстана Башит Карабалаев. Он был задержан в шалаше в лесу, где проживал. При нём был обнаружен электрошокер. Мужчина приехал в Россию несколько лет назад на заработки, но у него украли документы. Потом его обманул работодатель, оставив без зарплаты. Он не знал, кем является хозяйка дома, который он хотел ограбить.

Напомним, в ночь на 6 сентября было совершено нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову. Преступник проник в её дом через окно и несколько раз ударил хозяйку электрошокером.