Подозреваемого в совращении школьниц экс-министра образования Архангельской области отправили под домашний арест

В Архангельской области суд отправил под домашний арест бывшего и. о. министра образования Юрия Гнедышева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о развращении школьниц.

Как пишет Znak.com, несмотря на то что СУ СКР по региону ходатайствовал об аресте, суд принял решение об избрании более мягкой меры пресечения.

Напомним, чиновника задержали 9 октября. Ему предъявлены обвинения в совращении малолетних (статья 135 УК РФ) и незаконном распространении порнографии (статья 242 УК РФ). По данным следствия, в декабре 2019 года Гнедышев переписывался в социальных сетях с двумя школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из девочек он направил ссылку на видеозапись сексуального характера.

Гнедышева назначили исполняющим обязанности министра образования Архангельской области в конце августа 2020 года, до этого он был директором Северодвинской гимназии №14 и работал учителем математики, физики и информатики.