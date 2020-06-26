Подборка классных фильмов для молодёжи от творческих тагильчан

27 июня по всей России отмечается День молодёжи. В честь этого события мы спросили у молодых тагильских художников, актёров и фотографов, какие фильмы больше всего повлияли на их взросление и вдохновили на творческий успех. Публикуем этот список в нашей подборке, рекомендация от «Афиши МС» в ней тоже есть!

«Афиша МС»

1. «Асса» Сергея Соловьёва.

«Культовый фильм о молодом советском поколении времён перестройки. В фильме важен не сюжет, а его атмосфера. Главный герой называет себя Бананан, идёт против системы, власти, носит модную европейскую одежду и ходит со странной серёжкой в ухе — он представитель той молодёжи, которая хотела перемен. Обязательно советуем к просмотру, чтобы прочувствовать бунтарский дух советской молодёжи. И конечно, для картины подобрали отличный саундтрек. В фильме звучат композиции групп “Кино”, “Аквариум”, “Браво” и других легендарных коллективов, которые когда-то выступали в Ленинградском рок-клубе».

Сергей Трёкин, актёр Нового Молодёжного театра

2. «Одержимость» Дэмьена Шазелла.

«Очень интересный фильм про одержимость, про творческую жилу и стремление добиться результатов. Главный герой — молодой музыкант, который хочет стать великим и значимым в своём окружении. Он одержим желанием стать хорошим музыкантом. Этот фильм я смотрел несколько раз, это, пожалуй, для меня один из самых любимых фильмов. Я думаю, что после просмотра любой человек, особенно молодой, захочет задуматься о том, чем он занимается и стоит ли добиваться своих целей».

3. «Леди Бёрд» Греты Гервиг.

«Фильм больше подойдёт для девушек. Я бы не сказал, что этот фильм меня поразил, но он очень интересен. В фильме есть своя атмосфера, он рассказывает о молодых людях и поднимает подростковые вопросы о самопознании, поиске себя, про отношения с родителями. Этот фильм достаточно спокойный, я бы сказал, медлительный, он способен погрузить глубоко в мышление подростка».

Гримёр Нового Молодёжного театра Дарья Леона

4. «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна.

«Очень яркий и неоднозначный фильм о молодых девушках, работающих в модельном бизнесе, которые хотят получать только желаемое, неважно какими методами. В каких-то моментах фильм немного жестокий, возможно, он понравится не всем, но рекомендую. Фильм отлично показывает, насколько сильны молодые люди своим упорством и духом, когда хотят достичь успеха».

Руководитель и режиссёр театра-студии «ЗаЗеркалье» Ирина Голубка

5. «Стиляги» Валерия Тодоровского.

«С этим фильмом я познакомилась в подростковом возрасте. И я помню, как меня возмущало, что из-за режима люди не могут быть собой. И конечно, в подростковом возрасте такие фильмы воспринимаешь очень серьёзно, действует юношеский максимализм. Я тоже хотела быть против общества, красить волосы в синий, одеваться необычно, мне казалось, что мир против меня. Сейчас, конечно, я повзрослела и по-другому воспринимаю эту картину, но фильм прекрасно отражает эпоху протеста, молодые ребята борются за право быть не такими, как все. Дух и атмосфера прекрасная: лёгкость, яркость, динамичность и отличная музыка».

Фотограф Степан Смиршин

6. «Всегда говори “да”» Пейтона Рида.

«Хоть этот фильм и о герое, которому уже давно за 30, но мне кажется, эта лента идеально подойдёт для просмотра молодому поколению. От этого фильма у меня всегда яркие впечатления, можно пересматривать много раз. Он вдохновляет, поднимает настроение и помогает задуматься над важными, но простыми вещами».

Художница Анна Солдатова

7. «Мост в Терабитию» Габора Чупа.

«История двух друзей, которые, несмотря на жизненные трудности, всегда идут вперёд. Здесь говорится о колоссальном значении дружбы и важности поддержки со стороны. Эта грустная повесть напоминает о том, что жизнь скоротечна и что важно привносить в неё волшебство и сказку. Мальчик, находясь в сложном переходном возрасте, испытывает нехватку внимания и любви своих родителей. Его спасает любовь к рисованию и новое знакомство с интересной девочкой, новенькой в классе. Я очень много раз смотрела этот фильм и считаю его обязательным к просмотру всем. Я помню себя в этом возрасте, помню, как мы с друзьями-единомышленниками придумывали свои волшебные миры и вымышленных существ, как мы гуляли по лесам и полям и представляли себя героями, спасающими друг друга от ужасных чудищ. Это было так здорово, мир был полон чудес! Тепло дружбы с тех времён согревает воспоминаниями и помогает иной раз справиться с трудными ситуациями, заставляет вспомнить о добре и сострадании в своём сердце. В фильме затронуты очень многие ценности человеческих отношений».

Фотограф София Шаповалова

8. «Общество мёртвых поэтов» Питера Уира.