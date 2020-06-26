Подборка классных фильмов для молодёжи от творческих тагильчан

27 июня по всей России отмечается День молодёжи. В честь этого события мы спросили у молодых тагильских художников, актёров и фотографов, какие фильмы больше всего повлияли на их взросление и вдохновили на творческий успех. Публикуем этот список в нашей подборке, рекомендация от «Афиши МС» в ней тоже есть!
«Афиша МС»
1. «Асса» Сергея Соловьёва.
«Культовый фильм о молодом советском поколении времён перестройки. В фильме важен не сюжет, а его атмосфера. Главный герой называет себя Бананан, идёт против системы, власти, носит модную европейскую одежду и ходит со странной серёжкой в ухе — он представитель той молодёжи, которая хотела перемен. Обязательно советуем к просмотру, чтобы прочувствовать бунтарский дух советской молодёжи. И конечно, для картины подобрали отличный саундтрек. В фильме звучат композиции групп “Кино”, “Аквариум”, “Браво” и других легендарных коллективов, которые когда-то выступали в Ленинградском рок-клубе».
Сергей Трёкин, актёр Нового Молодёжного театра
2. «Одержимость» Дэмьена Шазелла.
«Очень интересный фильм про одержимость, про творческую жилу и стремление добиться результатов. Главный герой — молодой музыкант, который хочет стать великим и значимым в своём окружении. Он одержим желанием стать хорошим музыкантом. Этот фильм я смотрел несколько раз, это, пожалуй, для меня один из самых любимых фильмов. Я думаю, что после просмотра любой человек, особенно молодой, захочет задуматься о том, чем он занимается и стоит ли добиваться своих целей».
3. «Леди Бёрд» Греты Гервиг.
«Фильм больше подойдёт для девушек. Я бы не сказал, что этот фильм меня поразил, но он очень интересен. В фильме есть своя атмосфера, он рассказывает о молодых людях и поднимает подростковые вопросы о самопознании, поиске себя, про отношения с родителями. Этот фильм достаточно спокойный, я бы сказал, медлительный, он способен погрузить глубоко в мышление подростка».
Гримёр Нового Молодёжного театра Дарья Леона
4. «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна.
«Очень яркий и неоднозначный фильм о молодых девушках, работающих в модельном бизнесе, которые хотят получать только желаемое, неважно какими методами. В каких-то моментах фильм немного жестокий, возможно, он понравится не всем, но рекомендую. Фильм отлично показывает, насколько сильны молодые люди своим упорством и духом, когда хотят достичь успеха».
Руководитель и режиссёр театра-студии «ЗаЗеркалье» Ирина Голубка
5. «Стиляги» Валерия Тодоровского.
«С этим фильмом я познакомилась в подростковом возрасте. И я помню, как меня возмущало, что из-за режима люди не могут быть собой. И конечно, в подростковом возрасте такие фильмы воспринимаешь очень серьёзно, действует юношеский максимализм. Я тоже хотела быть против общества, красить волосы в синий, одеваться необычно, мне казалось, что мир против меня. Сейчас, конечно, я повзрослела и по-другому воспринимаю эту картину, но фильм прекрасно отражает эпоху протеста, молодые ребята борются за право быть не такими, как все. Дух и атмосфера прекрасная: лёгкость, яркость, динамичность и отличная музыка».
Фотограф Степан Смиршин
6. «Всегда говори “да”» Пейтона Рида.
«Хоть этот фильм и о герое, которому уже давно за 30, но мне кажется, эта лента идеально подойдёт для просмотра молодому поколению. От этого фильма у меня всегда яркие впечатления, можно пересматривать много раз. Он вдохновляет, поднимает настроение и помогает задуматься над важными, но простыми вещами».
Художница Анна Солдатова
7. «Мост в Терабитию» Габора Чупа.
«История двух друзей, которые, несмотря на жизненные трудности, всегда идут вперёд. Здесь говорится о колоссальном значении дружбы и важности поддержки со стороны. Эта грустная повесть напоминает о том, что жизнь скоротечна и что важно привносить в неё волшебство и сказку. Мальчик, находясь в сложном переходном возрасте, испытывает нехватку внимания и любви своих родителей. Его спасает любовь к рисованию и новое знакомство с интересной девочкой, новенькой в классе. Я очень много раз смотрела этот фильм и считаю его обязательным к просмотру всем. Я помню себя в этом возрасте, помню, как мы с друзьями-единомышленниками придумывали свои волшебные миры и вымышленных существ, как мы гуляли по лесам и полям и представляли себя героями, спасающими друг друга от ужасных чудищ. Это было так здорово, мир был полон чудес! Тепло дружбы с тех времён согревает воспоминаниями и помогает иной раз справиться с трудными ситуациями, заставляет вспомнить о добре и сострадании в своём сердце. В фильме затронуты очень многие ценности человеческих отношений».
Фотограф София Шаповалова
8. «Общество мёртвых поэтов» Питера Уира.
«Юность — это всегда протест. Поэтому, когда я посмотрела этот фильм в свои 16 лет, я поняла, что иногда правила нужны для того, чтобы их нарушать! А вообще этот фильм — один из самых вдохновляющих и ярких из тех, что я видела. В ленте настолько тонко прописан каждый персонаж, что моментально влюбляешься, а сценарий точно заслуживает “Оскара”. После фильма я ещё раз убедилась, что важно слушать себя, думать, а не принимать навязанное обществом и системой мнение, жить моментом и ценить этот самый момент — ведь он может скоро закончиться. Думаю, каждый найдёт в этом фильме ответ на любой свой вопрос».