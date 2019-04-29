Под Уфой толпа футбольных фанатов из Перми напала на болельщиков «Урала»

На болельщиков ФК «Урал», которые 28 апреля ездили в Башкирию, чтобы поддержать свой клуб в матче с «Уфой», напали на трассе, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл, когда болельщики после матча ехали обратно в Екатеринбург.

«До выезда из Уфы автобус сопровождала машина ГИБДД. А после того, как полицейские уехали, за автобусом погнались несколько машин и заблокировали ему проезд. Из этих автомобилей выбежали парни и начали колотить по кузову автобуса. Разбили одно из стёкол. Угрожали, что если им не откроют двери, то они разобьют весь автобус. После драки многие из ребят были в крови. Одному пробили голову, другому сломали ключицу», — рассказал знакомый с деталями инцидента собеседник.

По некоторым данным, на автобус с болельщиками напали агрессивные футбольные фанаты из Перми, которые тоже посещали матч «Урала» против «Уфы». На место ЧП выезжали медики и полицейские. В МВД Башкирии подтвердили факт конфликта, но отметили, что никто из его участников не был задержан.

«Поступило сообщение от водителя автобуса из Екатеринбурга, что между несколькими его пассажирами и несколькими неизвестными произошёл конфликт. По сообщению прибыли сотрудники полиции. Никто из граждан за медицинской помощью или с заявлением в органы внутренних дел не обращался. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — рассказали в МВД.

Известно, что во время потасовки нападавшие забрали у екатеринбуржцев фанатскую атрибутику, в том числе баннеры футбольного клуба и барабан.

В самом футбольном клубе «Урал» рассказали, что в курсе произошедшего, но деталями не располагают.

«Официально подробностей у нас нет. Но мы знаем, что все болельщики живы и здоровы. Это главное», — заявили в ФК «Урал».

Между футбольными фанатами из Екатеринбурга и Перми уже не первый год существует неприязнь, и произошедшему конфликту в фанатских кругах особо не удивились.