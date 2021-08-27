Под Первоуральском задержали четырёх человек, подозреваемых в поджоге леса

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов на пресс-конференции сообщил, что причиной одного из природных пожаров под Первоуральском мог стать поджог, правоохранителями уже задержаны четверо подозреваемых, пишет Znak.com.

«Во время обследований кромки пожара рядом с микрорайоном Динас в Первоуральске, рядом с СНТ "Патрушиха" и СНТ № 82 был обнаружен источник, который связан с пожаром, мы оцениваем это как умышленный поджог. Материалы направлены в правоохранительные органы», — рассказал Алексей Кузнецов.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Станислав Шепелев добавил, что уже возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности»): два из них — по Первоуральску, одно — по Верхней Пышме. К административной ответственности привлечено больше 200 человек

«Не имеет значения, неосторожное [обращение с огнём] или умышленный [поджог] — всему будет дана оценка в ходе следственных мероприятий», — сказал Станислав Шепелев.

Как сказал глава свердловского министерства природных ресурсов, 82% случаев возгораний в лесах возникает по вине человека.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, сейчас в регионе горит 7,5 тысячи гектаров леса, спасатели и волонтёры тушат 52 пожара, за минувшую ночь было потушено 18 пожаров. Самые большие очаги возгорания находятся на территории Пышминского городского округа (общая площадь — 3995 гектаров), Первоуральского городского округа (общая площадь — 1216,1 гектара), Ревдинского городского округа (общая площадь — 451,5 гектара). В тушении природных пожаров принимают участие более 1200 человек личного состава лесоохраны и МЧС, задействовано более 300 единиц техники, в том числе 52 пожарные машины, 23 бульдозера, 63 трактора.