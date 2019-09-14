Под Нижним Тагилом водитель отвлёкся на упавший телефон и устроил лобовое ДТП, в результате которого погибла его пассажирка (ФОТО)

Авария, в которой погибла 70-летняя женщина, произошла в пятницу, 13 сентября, на 50 километре автодороги Николо Павловское – Петрокаменское – Алапаевск, недалеко от села Мурзинка.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, в 17:30 автомобиль Lada Vesta под управлением 37-летнего тагильчанина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe за рулём которого был 47-летний водитель.

В результате ДТП пожилая пассажирка отечественной легковушки скончалась до приезда врачей скорой помощи. Водитель авто после осмотра медиками был отпущен домой с диагнозом: ссадина левой кисти, ушиб левого коленного сустава. Ещё двоим пострадавшим — водителю Hyundai и его 43-летней пассажирке госпитализация также не потребовалась.

Водителем Lada Vesta оказался житель Нижнего Тагила. Его стаж вождения 5 лет, ранее к административной ответственности не привлекался.