Под Нижним Тагилом водитель иномарки погиб в лобовом столкновении с автобусом

Сегодня, 30 июня, около 01:30, на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Geely GC6 и пассажирского автобуса Karosa. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городского ГИБДД, в результате происшествия транспортные средства получили значительные повреждения, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

«На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 36 — летний мужчина, управляя автомобилем Geely GC6, двигаясь по автодороге со стороны Нижнего Тагила в сторону села Николо-Павловское допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении пассажирским автобусом Karosa под управлением 55-летнего мужчины», — сказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулём легковушки находился неоднократно судимый тагильчанин, не имевший водительского удостоверения. При этом водитель «без прав» в 2021 году привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Был ли на этот раз трезв водитель, установит экспертиза.

Стаж вождения водителя автобуса составляет 34 года, в совершении грубых нарушений ПДД он замечен не был. На момент аварии был трезв. Водитель автобуса пояснил автоинспекторам, что двигался в сторону города один, поскольку высадил всех пассажиров в селе Николо-Павловское. Он сказал, что не мог избежать столкновения, поскольку автомобиль «Geely GC6» двигался по встречке без включённых фар.

По факту происшествия ведётся расследование, по окончании которого будет установлена причина смертельного ДТП.

На место аварии выехали спасатели Центра защиты населения, где при помощи гидравлического аварийно спасательного инструмента извлекли погибшего водителя Geely GC6.