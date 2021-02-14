Под Нижним Тагилом ВАЗ протаранил Toyota Celica

На трассе под Нижним Тагилом произошло лобовое ДТП, в котором столкнулись ВАЗ-2114 и иномарка Toyota Celica. В аварии обошлось без пострадавших, однако машины получили серьёзные механические повреждения.

Авария произошла в воскресенье, 14 февраля, на 130-м км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Около 18 часов водитель отечественного автомобиля двигался со стороны Серова и начал обгон возле придорожного кафе-отеля «Дом вкуса». В результате ВАЗ столкнулся с иномаркой, которая ехала по полосе встречного движения, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. От удара отечественную машину отбросило в кювет.