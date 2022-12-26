Под Нижним Тагилом в пожаре заживо сгорели молодая мать и её трёхлетний сын

В минувшую пятницу в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом в частном доме во время пожара заживо сгорели 28-летняя женщина и её трёхлетний сын. Как сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о пожаре в доме на улице Ломоносова поступило в полицию 23 декабря около 20:00. Предполагается, что очаг возгорания находился на кухне около дивана.

Частный дом принадлежал свекрови погибшей. В день трагедии молодая мама, находясь в помещении, плотно закрыла дверь в комнату, чтобы по возвращении домой свекровь и семилетняя дочка не разбудили малыша. Пожарным пришлось разбить окно, чтобы попасть в дом и потушить огонь. Но спасти женщину с ребёнком не удалось — они отравились угарным газом. В тушении пожара были задействованы 15 человек и четыре единицы техники.

«Установлено, что семья полная: муж работал, жена ухаживала за ребёнком. Жильё, где произошла трагедия, они снимали у знакомых. Точные обстоятельства выясняются МВД и СК», — уточнил Валерий Горелых.

Как рассказал подписчик сообщества во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», первая пожарная машина приехала только спустя 30–40 минут после оповещения о возгорании, поэтому местные жители начали сами тушить огонь подручными средствами.

По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, смерть девушки и её сына не носит криминального характера, вероятной причиной возгорания в частном доме стало неосторожное обращение с огнём.

«Проверка по факту гибели женщины и её малолетнего ребёнка проводится следственным отделом по Пригородному району Следственного комитета области. Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тела умерших направлены на вскрытие для выяснения точной причины смерти», — уточнил АН «Между строк» Александр Шульга.