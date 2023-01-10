Под Нижним Тагилом в пожаре пострадала 60-летняя женщина

В посёлке Черноисточинск 9 января около 22:00 произошёл пожар в двухэтажном муниципальном жилом доме на улице Куйбышева, в котором пострадала 60-летняя женщина. Её во время тушения обнаружили спасатели МЧС.

Женщину госпитализировали в Демидовскую ЦГБ № 2 в тяжёлом состоянии, она сразу поступила в отделение реанимации. Пенсионерка получила ожоги 100% поверхности тела III степени. На момент публикации причина возгорания устанавливается, дознаватели МЧС проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.