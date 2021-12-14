Под Нижним Тагилом в посёлке Евстюниха сгорела «Газель»

14 декабря около 7:20 в Нижнем Тагиле на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в посёлке Евстюниха. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, на улице Дачной загорелась грузовая «Газель».

По информации ведомства, водитель запустил двигатель автомобиля, чтобы прогреть его перед поездкой, а сам вернулся в дом. Когда мужчина вышел на улицу, он увидел, что его транспорт горит. Пострадавший вызвал пожарно-спасательную службу и самостоятельно принялся тушить возгорание, используя огнетушитель и снег. К моменту прибытия пожарных мужчине удалось самостоятельно справиться с огнём.

В результате происшествия были повреждены моторный отсек, кабина и тент грузовой платформы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание бортовой электропроводки в моторном отсеке.