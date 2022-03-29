Под Нижним Тагилом в лобовом столкновении погиб мужчина, ещё двое пострадали

Под Нижним Тагилом на Серовском тракте в лобовом столкновении Nissan Almera и Toyota Mark II погиб один человек, двое пострадали. Авария произошла сегодня, 29 марта, около 06:20 на 125-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 29-летний водитель Nissan ехал с пассажирами со стороны Серова в сторону Екатеринбурга и не справился с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Mark II.

В результате ДТП 57-летний пассажир автомобиля Nissan Almera от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Второй пассажир — 65-летний мужчина — с переломом рёбер доставлен в Демидовскую городскую больницу. 66-летняя пассажирка Toyota Mark II после осмотра бригадой скорой медицинской помощи отпущена домой.

По словам водителя автомобиля Nissan Almera, он ехал с семьёй из города Серова в Екатеринбург. Погибший мужчина был их попутчиком. Водитель Toyota вёз свою родственницу из Екатеринбурга в Североуральск. На месте ДТП сотрудники ГИБДД оказывали помощь водителям и пассажирам транспортных средств.