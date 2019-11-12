Под Нижним Тагилом пройдёт первая на Урале снегоходная гонка «Путь вогула»

В январе 2020 года на территории туркластера «Гора Белая» пройдёт двухдневная снегоходная гонка «Путь вогула». Участникам предстоит преодолеть 320 километров по красивому снежному лесу в окрестностях горы Белой. Это будет первое подобное событие на Урале и одно из немногих в России.

Организаторами гонки выступают сеть салонов снегоходов BRP «Экстрим-Клуб» и компания «Снегоходные гиды Урала», которая одной из первых на Урале начала организовывать туристические прогулки на снегоходах. Событие создаётся при поддержке туристического кластера «Гора Белая». По словам руководителя «Снегоходных гидов Урала» Константина Кузнецова, однодневные снегоходные гонки — редкость для России. А многодневные гонки на длинные дистанции в нашей стране не проводятся вообще, но они очень популярны в Канаде и США.

«Идея гонки родилась лет 10 назад, когда я только начал ездить на снегоходах и изучать практику других стран, как там развивается снегоходный туризм. Например, на Аляске ежегодно, вот уже больше 40 лет, проводится семидневная гонка на 3000 километров. Аляска — снежный штат, и я подумал, что Урал тоже снежный край, здесь должно развиваться снегоходное движение», — рассказал Константин Кузнецов.

Снегоходная гонка «Путь вогула» пройдёт по территории создающегося туркластера «Гора Белая» — через Уралец, Висим, Висимо-Уткинск и Сулём. Участники стартуют в Екатеринбурге от яхт-клуба «Коматек» 25 января. В первый день гонки они преодолеют 140 километров, заночуют в отелях горнолыжного комплекса «Гора Белая», а наутро отправятся покорять ещё 200 километров снежной трассы.

В гонке смогут принять участие 10 команд по 2 человека. Они могут взять снегоход в прокат или использовать личный. Ограничений по возрасту, физической подготовке нет, главное условие — наличие удостоверения на управление снегоходом.

Следить за перемещениями снегоходных команд болельщики и организаторы будут онлайн с помощью персональных спутниковых трекеров, которые выдадут гонщикам. Большое внимание будет уделено безопасности: маршрут согласуют с полицией, ГИБДД и МЧС, на нём организуют шесть остановок с присутствием волонтёров, где гонщикам нужно будет отметиться.

«Участники будут преодолевать длинные дистанции, а не просто ездить по кругу. Их ждут естественные препятствия: горы, спуски и подъёмы, лес. Наши снегоходные маршруты хороши тем, что на них можно не только посоревноваться на скорость, но ещё и получить какое-то эстетическое наслаждение. Это даёт хорошую перспективу развития не только на областном и российском, но и на мировом уровне. Нам есть что показать на Урале», — считает Константин Кузнецов.

В планах у организаторов сделать гонку «Путь вогула» семидневной. Первое мероприятие станет тестовым и покажет, насколько интересен такой формат уральцам. Семидневная гонка на снегоходах протяжённостью 900 км от Екатеринбурга до перевала Дятлова должна состояться зимой 2021 года. Константин Кузнецов уверен, что у гонки «Путь вогула» есть все шансы стать популярным мероприятием у туристов из соседних регионов и стран.

Зарегистрироваться на гонку «Путь вогула» можно до 1 декабря в одной из трёх категорий заездов: «Pro Class» (участники на снегоходах с объёмом двигателя до 600 см³); «Pro Class +» (участники на снегоходах с объёмом двигателя более 600 см³); «Fan Class» (участники на снегоходах с любым рабочим объёмом двигателя). Подробности можно уточнить по телефону: +7 (919) 394-65-77 или по электронной почте: ural-snowmobile@mail.ru.

«Маршрут гонки “Путь вогула” станет одним из снегоходных маршрутов туркластера “Гора Белая”. Уже с января 2020 года он будет доступен для прохождения всем желающим. На горнолыжном комплексе сейчас действует прокат снегоходов, на которых, в частности, можно проехать по следующим маршрутам: до вершины Горы Белой (15 км, 1 час езды туда и обратно), до озера Бездонного (5 часов), до Старик-Камня (около 9 часов)», — рассказали в туркластере.

Добавим, что к этой зиме на склоне горы Белой будет благоустроена пешеходная туристическая тропа «Долина родников». Кольцевой всесезонный маршрут объединит два природных источника — «Родник времени» и «Родник богатства». Всего на территории кластера планируют создать 50 основных обустроенных экотроп общей протяжённостью 690 километров.

Напомним, на территории туркластера «Гора Белая» к 2028 году планируется модернизировать действующие и создать до 200 новых объектов туристического сервиса, спорта и культуры. В кластер входят горнолыжный комплекс «Гора Белая», 16 населённых пунктов, часть природного парка «Река Чусовая» и охранная зона Висимского заповедника. Помимо развития туризма в регионе, цель туристического кластера — создать новые рабочие места и улучшить качество жизни населения сельских территорий.