Под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков

В прошедшую субботу на 146-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло столкновение двух грузовиков. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, один водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи.

«​По предварительным данным, 50-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом, на котором находился экскаватор MST, двигаясь со стороны Екатеринбурга в Серов, выбрал небезопасную скорость, не учёл дорожные и метеорологические условия, вследствие чего допустил занос прицепа и столкновение прицепа с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем DAF под управлением 38-летнего мужчины», — сообщили АН «Между строк» в дорожной полиции.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля DAF от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Водитель автомобиля КамАЗ на момент аварии был трезв. Он пояснил полицейским, что осуществлял перевозку трактора на строительный объект из Ирбита в Красноуральск. Двигался в прямом направлении со скоростью 50 км/ч, в процессе движения прицеп начало заносить, он предпринял попытки к его выравниванию, но столкновения избежать не удалось.

«​Известно, что водитель автомобиля КамАЗ, житель Курганской области, имеет водительский стаж категории "С" 22 года, к административной ответственности в течение 2023 года привлекался 1 раз по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ. Погибший водитель проживал в Лысьве Пермского края, за 21 год водительского стажа имеет 32 нарушения ПДД», — пояснили в Госавтоинспекции.

Госинспекторы дорожного надзора на месте аварии обнаружили наличие снега между полосами движения. В адрес обслуживающей организации направлены рекомендации по устранению недостатков зимнего содержания дорог.

Сотрудниками отделения технического надзора Госавтоинспекции в отношении водителя КамАЗа составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутст­вие документов, предусмотренных ПДД).

​По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.