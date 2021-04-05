Под Нижним Тагилом при столкновении двух машин погибли три человека

На 15-м километре автодороги Кушва — Баранчинский в результате ДТП с грузовым автомобилем Hyundai и ВАЗ-2114 погибли 3 человека, находившиеся в легковом автомобиле, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, направлявшийся в сторону Кушвы, «не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не учёл дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением».

«Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai под управлением 24-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 3 человека от полученных травм скончались на месте: 28-летний водитель ВАЗ, его 56-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сиденье, и 46-летний мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье справа», — сообщили в ГИБДД.

Установлено, что водитель легкового автомобиля имел стаж вождения 10 лет. У водителя грузовика стаж вождения составляет 6 лет. Все участники аварии были пристёгнуты ремнями безопасности.

Сотрудники ГИБДД регулировали движение на месте аварии. Они провели осмотр места происшествия, машин и опросили очевидцев. По факту ДТП проводится расследование для установления окончательной причины ДТП.