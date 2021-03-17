Под Нижним Тагилом повторно выставили на продажу общежитие с жильцами

В посёлке Баранчинский в 46 километрах от Нижнего Тагила выставили на продажу общежитие, в котором проживает больше 100 семей; лот появился на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Согласно документации, начальная цена многоквартирного дома площадью 4,7 тысячи квадратных метров по адресу улица Володарского, 29, — 44,3 млн рублей. Здание является общежитием, в доме прописано 55 человек. Торги назначены на 19 апреля.

Изначально общежитие хотели продать летом 2020 года, но процедура была приостановлена после вмешательства прокуратуры Кушвы, которая сообщила о возможных нарушениях прав жильцов. Начальная цена лота составляла более 50 млн рублей.

Общежитие повторно смогли выставить на торги после претензий прокуратуры, потому что изменили условия продажи, отмечает Znak.com. В частности, теперь прописано, что покупатель должен сохранить целевое назначение объекта как общежития и право жильцов пользоваться помещениями до предоставления им другого жилья, а также надлежащим образом содержать и использовать объект. Таким образом, у надзорного ведомства больше не должно быть претензий к лоту.

Баранчинский электромеханический завод предоставил общежитие в качестве залога по кредиту, выданному «Уралтрансбанком», а позднее здание перешло на баланс банка в счёт погашения долга. Так как «Уралтрансбанк» проходит процедуру банкротства, всё его имущество должно быть продано в рамка конкурсного производства. Поэтому юридических оснований, чтобы оспорить эту сделку, у конкурсного управляющего нет.