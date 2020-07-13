Под Нижним Тагилом на торги выставили пятиэтажку, в которой живут больше 100 семей

В посёлке Баранчинский в 40 километрах от Нижнего Тагила в рамках банкротства «Уралтрансбанка» на торги выставили пятиэтажку, где живут больше 100 семей, пишет Znak.com. Аукцион по продаже здания проводит Российский аукционный дом, в описании лота указано, что многоквартирный жилой пятиэтажный дом площадью 4 761,6 квадратного метра расположен на улице Володарского, 29, он является общежитием. В доме прописан 61 человек, живет больше 100 семей. Начальная цена лота – больше 50 млн рублей, тоги назначены на 3 августа.

Раньше здание было общежитием Баранчинского электромеханического завода, предприятие предоставило его в качестве залога по кредиту, выданному банком, а позднее здание было перешло на баланс банка в счёт погашения долга.

Сейчас «Уралтрансбанк» проходит процедуру банкротства и всё имущество на балансе кредитно-финансовой организации продают. Общежитие давно стало собственностью банка и юридических оснований, чтобы оспорить эту сделку, у конкурсного управляющего нет. Кому кроме самих жильцов может быть интересен лот – не понятно.

Напомним, заявление о банкротстве «Уралтрансбанка» было подано Банком России, 20 декабря 2018 года оно было удовлетворено Арбитражным судом Свердловской области. Незадолго до этого Банк России отозвал у банка лицензию, отметив, что он «систематически занижал величину принимаемого кредитного риска».