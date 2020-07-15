Прокуратура Кушвы начала проверку из-за продажи на торгах дома, где живут 100 семей

Прокуратура Кушвинского городского округа проводит проверку о возможных нарушениях прав жильцов общежития в посёлке Баранчинский, дом которых выставили на торги в рамках банкротства «Уралтрансбанка», сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, аукцион по продаже здания проводит Российский аукционный дом. В описании лота указано, что многоквартирный жилой пятиэтажный дом площадью 4 761,6 квадратного метра расположен на улице Володарского, 29, в посёлке Баранчинском рядом с Кушвой. В доме прописан 61 человек, живут больше 100 семей. Начальная цена лота — больше 50 млн рублей, торги назначены на 3 августа.

Здание ранее было общежитием Баранчинского электромеханического завода, который предоставил его в качестве залога по кредиту, выданному банком, а позднее здание перешло на баланс банка в счёт погашения долга. Сейчас «Уралтрансбанк» проходит процедуру банкротства, всё имущество на балансе кредитно-финансовой организации банка, в том числе общежитие, продают. По данным прокуратуры, вопрос о выселении граждан, проживающих в доме, собственником не ставился.

Прокуратурой в ходе проверки будет дана правовая оценка основаниям проживания граждан в общежитии, также ведомство объявит предостережение арбитражному управляющему банка о недопустимости нарушения жилищных прав граждан.