Накануне под Нижним Тагилом на реке Межевая Утка сел на мель катер с мужчиной и женщиной на борту. Спасатели городского Центра защиты населения помогли путешественникам и сняли судно с мели, сообщает паблик во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».

О происшествии спасателям сообщил диспетчер службы 112, куда обратились сами путешественники вечером 9 мая. Их обнаружили в 12 километрах от Висимо-Уткинска сегодня утром. С пострадавшими всё в порядке, помощь медиков им не понадобилась.

Отметим, в апреле спасатели Центра защиты населения вызволили котёнка из вентиляции поликлиники на Вагонке, а также помогли работнице пекарни высвободить руку из тестомесильной машины.