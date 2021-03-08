Под Нижним Тагилом мужчина расстрелял собаку из охотничьего ружья

В Алапаевске мужчина расстрелял собаку из охотничьего ружья и уехал. Пострадавшее животное отвезли в ветеринарную клинику, где сообщили, что у него перебиты лапы. Сейчас полиция устанавливает личность стрелявшего.
Инцидент произошёл днём 7 марта возле бывшего Новоалапаевского металургического завода. Мужчина подошёл к собаке и начал стрелять, а после уехал в неизвестном направлении на автомобиле «Нива», пишет ЕАН со ссылкой на юриста Сергея Самкова. 8 марта на место происшествия приехали зоозащитники и полиция. Собаку нашли под вагоном железных дорог. За ночь с полученными ранениями она проползла почти километр.
«Сотрудники полиции территориального ОВД установили личность хозяина машины по горячим следам. Сейчас ведётся работа по выяснению обстоятельств этого происшествия, чтобы узнать, кто конкретно применил оружие по животному. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение», — цитирует издание руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.