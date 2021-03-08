Под Нижним Тагилом мужчина расстрелял собаку из охотничьего ружья

В Алапаевске мужчина расстрелял собаку из охотничьего ружья и уехал. Пострадавшее животное отвезли в ветеринарную клинику, где сообщили, что у него перебиты лапы. Сейчас полиция устанавливает личность стрелявшего.

Инцидент произошёл днём 7 марта возле бывшего Новоалапаевского металургического завода. Мужчина подошёл к собаке и начал стрелять, а после уехал в неизвестном направлении на автомобиле «Нива», пишет ЕАН со ссылкой на юриста Сергея Самкова. 8 марта на место происшествия приехали зоозащитники и полиция. Собаку нашли под вагоном железных дорог. За ночь с полученными ранениями она проползла почти километр.