Под Нижним Тагилом молодой водитель Lada Kalina задавил сам себя

Вечером 28 апреля 19-летний житель Кушвы случайно задавил сам себя возле собственного дома, сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, неопытный водитель Lada Kalina подъехал к своему дому и припарковался у подъезда, однако оставил машину на нейтральной передаче, после чего она скатилась на него.

«Водитель 2001 года рождения после остановки своего автомобиля не принял необходимые меры, в результате чего произошло самопроизвольное движение ВАЗ-111930 с последующим наездом на 19-летнего молодого человека, владельца данной машины, который направлялся от стоянки к своему подъезду», — рассказали в ГИБДД.

Парень погиб до приезда скорой помощи, его стаж вождения составлял 1 год и 9 месяцев. Представители ГИБДД рекомендуют водителям быть внимательными и осторожными, регулярно проверять свой автомобиль на исправность.