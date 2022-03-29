Под Екатеринбургом в жуткой аварии погиб водитель «двенашки» 

Под Екатеринбургом в ДТП погиб человек. Смертельная авария произошла поздним вечером 28 марта на ЕКАД, на участке между Чусовским и Московским трактами, сообщает E1.RU.

Автомобиль ВАЗ-21124 двигался в направлении Московского тракта. В какой-то момент водитель потерял управление и на большой скорости въехал в отбойник. Удар был такой силы, что автомобиль буквально сложился пополам, а 31-летний водитель скончался на месте от многочисленных травм.

Сейчас ГИБДД разбирается в обстоятельствах аварии.