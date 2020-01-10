Под Екатеринбургом раздавили бульдозером 10 тысяч упаковок снюса (ВИДЕО)

На полигоне твёрдых бытовых отходов под Екатеринбургом раздавили коробки со снюсом — жевательным табаком, который свободно продают в магазинах, пишет 66.ru.

По словам главного специалиста-эксперта Центрального екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Олеси Андреевой, в ходе проверок магазинов сотрудники ведомства изъяли партию снюсов без документов, которые подтверждают качество.

Как пояснила представитель Роспотребнадзора, снюсы приравняли к пищевой продукции и на них должны распространяться соответствующие требования техрегламента. Производитель должен был задекларировать снюс и получить декларацию соответствия, однако индивидуальный предприниматель этого не сделал. В итоге его привлекли к административной ответственности и заставили уничтожить опасную продукцию. Коробки со снюсом предприниматель раздавил трактором, после чего все упаковки захоронят на полигоне.

С сентября по ноябрь в Свердловской области от снюса пострадали восемь детей в возрасте от 10 до 17 лет, их госпитализировали с острым отравлением. В конце декабря Роспотребнадзор начал проводить рейды по магазинам и производителям, которые занимаются реализацией аналогов снюса, по всей стране. К началу 2020 года Роспотребнадзор провёл около 28 тысяч проверок, надзорные органы нашли около 7 тысяч партий снюса. Общая сумма наложенных взысканий составила 3,2 млн рублей.