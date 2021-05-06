Под Екатеринбургом и Асбестом горят лесные массивы (ВИДЕО)

К юго-востоку от Екатеринбурга начался лесной пожар, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru.

Судя по зареву пожара, его эпицентр находится между Двуреченском и Черданцево, рядом с Нижне-Сысертским водохранилищем. Местные жители беспокоятся, что огонь доберётся до их коттеджных посёлков.

«Позвонила в пожарную часть по Сысертскому району. Сообщили, что горит лес, пожарные не могут подъехать к очагу возгорания, так как нет дорог. В пожарной части посоветовали жителям посёлка наблюдать за ситуацией. А в случае продвижения огня в нашу сторону звонить! Всё лето 2020 года рубили пожарные проезды», — сообщила местная жительница.

По словам читателей, которые сняли лесной пожар на видео, добраться до него не составляет труда.

«Подъезды есть, хоть с дороги туши, только никто этого не делает. Со стороны Двуреченска люди свободно добрались до места пожара», — рассказал очевидец.

В ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что пожаром занимается другое ведомство.

«Там работает "Авиалесоохрана", силы и средства МЧС не задействованы, угрозы населённым пунктам нет», — сообщили в ГУ МЧС.

В «Авиалесоохране» сообщили ЕАН, что по состоянию на утро 6 мая в Свердловской области зафиксировано 9 лесных пожаров на площади 371 га. В ведомстве подтвердили, что в регионе активно горели леса в окрестностях Асбеста и неподалёку от Нижне-Сысертского водохранилища.

Определённая путаница в том, кто должен тушить такие пожары, традиционно присутствует. В МЧС не задействуют свои ресурсы до тех пор, пока нет непосредственной угрозы населённым пунктам, переадресуя заявителей в «Авиалесоохрану». ﻿﻿

«Основную работу в тушении лесных пожаров выполняют работники лесного хозяйства — наземные лесопожарные службы и парашютисты-десантники авиалесоохраны, которые также принадлежат лесному хозяйству. Просим ценить тяжёлый и опасный труд работников лесного хозяйства и не делать замены выражений "лесопожарные службы", "авиалесоохрана" на слово "спасатели". Спасатель — это профессия по спасению людей, а не тушению лесных пожаров», — отмечают в «Авиалесоохране».

В случае обнаружения лесного пожара специалисты ведомства просят звонить на телефон федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00.