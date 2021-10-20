Под Берёзовским начались два торфяных пожара

Под посёлком Новоберёзовский тушат два лесных пожара на торфяниках, со ссылкой на Уральскую базу авиационной охраны лесов пишет Znak.com.

По данным ведомства, площадь одного возгорания составляет 35 гектаров, второго — 21 гектар. Оба пожара — подземные, оба локализованы.

В паблике «Город Берёзовский» в соцсети «ВКонтакте» сотрудник МЧС написал, что площадь пожара под посёлком Новоберёзовский большая, а рук и добровольцев не хватает.

В Лесоохране добавили, что в тушении задействованы 12 человек, а также два автомобиля. При этом специфика торфяных пожаров в том, что для их ликвидации важнее техника, чем дополнительные люди: для тушения подземного огня прокапывают траншеи и уже потом заливают их водой.

Основная причина торфяных пожаров этой осенью — сухая погода, отметили в Авиалесоохране.

Наиболее крупный и сложный торфяной пожар зафиксирован в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Накануне в ГУ МЧС сообщили, что обстановка с тлением торфяника стабилизируется, удалось потушить ещё 4 очага. Площадь составляла 3,8 гектара.

Как сообщили в департаменте информполитики, по данным на 20 октября, возгорания в Свердловской области зафиксированы на южной окраине Екатеринбурга, а также в Артёмовском, Берёзовском, Невьянском, Тугулымском, городских округах, Камышловском муниципальном районе. Угрозы населённым пунктам нет.