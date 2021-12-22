Под Асбестом пьяный водитель устроил смертельное ДТП 

Накануне около 19:30 на подъезде к Асбесту произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, Volkswagen Passat, которым управлял 34-летний пьяный мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina.

В результате аварии 29-летний водитель «Лады» погиб на месте, водитель иномарки не пострадал. Пассажирка отечественной легковушки — 48-летняя женщина — госпитализирована с переломом рёбер. Женщина пояснить ничего не смогла, момент аварии она не помнит.⠀

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки проживает в Екатеринбурге, имеет стаж вождения 14 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Он рассказал госавтоинспекторам, что ездил к знакомым в гости в коллективный сад, где выпивал спиртное.

У мужчины инспекторы ДПС установили состояние опьянения 1,026 мг/л в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП ведётся следствие, в ходе которого будут проведены экспертизы и принято решение.