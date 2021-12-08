Под Алапаевском в лобовом ДТП пострадал 6-месячный ребёнок

Накануне около 18:30 на 74-м километре автодороги Верхняя Салда — Алапаевск произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе 6-месячный ребёнок. Об этом АН «Между строк» сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, 21-летняя водитель Mitsubishi ASX не справилась с управлением, автомобиль занесло и девушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Volkswagen Polo.

В результате происшествия 42-летний водитель Volkswagen получил перелом бедра, его пассажирка — закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

«В автомобиле Volkswagen на заднем сиденье также находился 6-месячный ребёнок в детском удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу, и пристёгнутый трёхточечным ремнём безопасности, благодаря чему серьёзных травм не получил, после осмотра медиками отпущен домой», — рассказывают в ведомстве.

Пассажирка Mitsubishi получила черепно-мозговую травму. Все пострадавшие были пристёгнуты, а водители — трезвы.

Водитель кроссовера пояснила инспекторам, что во время движения её ослепил свет фар встречного автомобиля, после чего её авто начало заносить.