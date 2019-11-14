Под Алапаевском мужчина пришёл с топором в школу

Житель села Махнёво Свердловской области пришёл с топором в местную начальную школу и бродил по ней до приезда полиции, со ссылкой на источник в администрации села пишет Ura.ru.

«Сначала он пришёл с топором и в маске в магазин и попытался его ограбить. Полицейские приехали оперативно и задержали Перевалова. На него надели браслет и отправили домой. А 12-го числа утром он взял топор и пришёл в школу», — рассказал источник.

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что после магазина было возбуждено дело по статье «Разбой», суд отправил Перевалова под домашний арест.

«Он нарушил домашний арест — при этой мере пресечения нельзя выходить из дома в общественные места. В связи с этим полицейские Алапаевска сегодня через суд намерены добиться изменения меры пресечения на заключение под стражу. Официально он не работает, уже имеет условную судимость за кражу. В ходе расследования, возможно, будет назначено медицинское обследование на предмет состояния здоровья в связи с неадекватным поведением. В частности, Перевалов иногда представляется родственником известных в стране людей», — рассказал начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, в октябре в Нарьян-Маре мужчина во время тихого часа зашёл в детский сад и убил шестилетнего мальчика. По данным СК РФ, нападавший был задержан на месте преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

А 14 ноября 19-летний студент строительного колледжа Данил Засорин расстрелял из ружья однокурсников. После эвакуации студентов и преподавателей в колледже были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Ещё троим раненым сейчас оказывается медицинская помощь.