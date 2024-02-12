Почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский наградил лучших молодых специалистов ЕВРАЗа

Почётный гражданин Нижнего Тагила и Свердловской области, советник вице-президента ЕВРАЗа Михаил Аршанский учредил премию для поддержки лучших молодых специалистов ЕВРАЗ НТМК. Награды металлург приурочил к собственному 90-летию.

Как сообщают в пресс-службе компании, на конкурс было подано 22 заявки от работников ЕВРАЗ НТМК, работающих на предприятии до 3 лет и участвующих в научно-исследовательской, рационализаторской и изобретательской деятельности, решении актуальных задач предприятия.

Третье место занял Тимофей Котюков, ведущий инженер-технолог центральной лаборатории ЕВРАЗ НТМК. На втором месте — слесарь-ремонтник конвертерного цеха Максим Кудрин, автор 15 идей об улучшениях на производстве, серебряный призёр корпоративного чемпионата профмастерства по направлению «Промышленная механика и монтаж». Победителем конкурса стал бригадир на участках основного производства фасонно-литейного цеха Никита Яшин. Никита подал 29 предложений, 20 из которых уже реализованы на предприятии.

«Молодых специалистов нужно поощрять и вдохновлять: на старте карьеры они остро нуждаются в поддержке. На ЕВРАЗ НТМК для начинающих специалистов реализуется множество обучающих мероприятий, развит институт наставничества, организуются культурные, спортивные события. Я рад внести свой вклад и поддержать металлургов в самом начале их профессионального становления. Ребята, ставшие первыми лауреатами премии, получили награду абсолютно заслуженно. Главное, чтобы на всём трудовом пути их не покидало чувство ответственности за порученное дело», — обратился к лауреатам Михаил Аршанский.

Михаил Аршанский проработал на НТМК 66 лет. Такой стаж на одном предприятии — рекорд среди металлургов России. Тагильчанин начинал с должности мастера, затем стал главным механиком комбината и позднее работал заместителем директора по реконструкции.

В 1963 году с его участием был запущен первый в стране конвертерный цех, впервые в мире в мартеновском цехе ввели в работу криволинейную машину разливки стали. Также Михаил Аршанский был одним из руководителей модернизации доменного цеха ЕВРАЗ НТМК, с его участием построена домна № 7 и реконструирована домна № 6.