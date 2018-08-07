Почти половина российских выпускников не справилась с творческой частью ЕГЭ по английскому

Сразу в нескольких регионах России ноль баллов за творческую часть Единого госэкзамена по английскому языку получили от 5,5% до 56% сдающих. По официальным данным, в целом по стране не справились с эссе по иностранному языку почти 40% участников ЕГЭ-2018, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, хуже всего эссе по английскому языку написали школьники из Новосибирской и Кемеровской областей. В этих регионах ноль баллов получили почти 56% и 35% выпускников соответственно. По другим иностранным языкам процент тех, кто не смог набрать ни одного балла, также высок: 42,3% и 41,2% (среди всех сдающих другие иностранные языки). В Бурятии ноль баллов за эссе по английскому языку получили 35%, среди сдававших другие иностранные языки получивших ноль баллов за задание не оказалось. В Пермском крае ноль баллов за эссе по английскому языку у 25,2% участников, в Дагестане — у 10%, в Иркутской области — у 7%, в Ростовской области — у 5,5%.

Вместе с тем в ряде регионов чиновники настаивают на том, что результаты ЕГЭ по иностранному языку в сравнении с прошлым годом даже улучшились. Например, в Забайкальском крае «количество несправившихся с экзаменом уменьшилось на 2%». А в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) заявили, что результаты ЕГЭ по английскому языку этого года практически идентичны прошлогодним. Так, не смогли сдать экзамен всего 1,3% школьников, а более 30% участников получили баллы в диапазоне 81–100. Также в ведомстве уточнили, что некоторые из выпускников даже не приступали к написанию эссе, так как им было достаточно тех баллов, которые они могут набрать на более простых заданиях.

«Поэтому ноль баллов в общей статистике не даёт никакой реальной картины по региону или по стране», — заключают специалисты.

Первыми на неудовлетворительные оценки за творческую часть ЕГЭ по английскому пожаловались родители свердловских выпускников. Затем последовали аналогичные сообщения из Бурятии и Приморского края.

В Свердловской области апелляции на пересмотр результатов экзамена подали около 160 выпускников, в том числе и Нижнего Тагила. Депутат Госдумы от Свердловской области Алексей Балыбердин попросил министра просвещения РФ Ольгу Васильеву разобраться в ситуации. После проверки Роспотребнадзора результаты устной и письменной части единого госэкзамена были пересмотрены — оценки увеличились на 1–10 баллов.

По данным Рособрнадзора, ЕГЭ по английскому в России сдавали 83,5 тысячи выпускников. Экзамен состоит из письменной и устной частей, максимальная суммарная оценка составляет 100 баллов. Самым сложным из заданий письменной части является эссе. Максимальная оценка за него — 14 баллов. Творческое задание проверяет, помимо предметных знаний, аналитические умения обучающихся, их способность рассуждать, выражать и аргументировать свою точку зрения.