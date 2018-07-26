Свердловским выпускникам всё же добавили баллы за ЕГЭ по английскому

Выпускники школ Нижнего Тагила, которые провалили эссе на ЕГЭ по английскому языку, добились пересмотра оценок. После проверки Рособрнадзора были пересмотрены результаты устной и письменной части единого госэкзамена — оценки увеличились на 1–10 баллов, сообщает ИА «Все новости».

Родители отмечают, что благодаря созданному ими прецеденту, некоторые ребята за счёт добавленных баллов смогут попасть на бюджетные места в вузы.

Вместе с тем в личных кабинетах выпускников на сайте ГИА до сих пор не обновилась информация по количеству баллов. В региональном отделении Роспотребнадзора выпускников заверили, что добавленные баллы появятся на их страницах в течение суток.

Как считают родители выпускников, толчком для пересчёта баллов стало коллективное письмо сразу в несколько региональных и федеральных ведомств, а также чиновникам разных уровней — начальнику управления образования города Игорю Юрлову и депутату Госдумы Алексею Балыбердину. В управлении горобразования, правда, заявили, что вопросы по ЕГЭ находятся вне их компетенции. Депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин после обращения возмущённых тагильских родителей отправил письмо министру образования РФ Ольге Васильевой. В нём депутат просит провести проверку действий тех, кто выставлял оценки за ГИА по английскому, и тех, кто проводил апелляцию.

«На апелляции выяснились уже масштабы этой эпидемии нолей за эссе в регионе. На региональном уровне вопрос решить не удалось, отправили запрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой. <…> Подчеркну, что решающим фактором стало то, что ни в одном регионе страны таких результатов нет. Что, у нас на Урале разучились по-английски говорить или всё-таки дело в критериях оценки?» — объяснил свою позицию корреспонденту ИА «Все новости» в вопросе с ЕГЭ Алексей Балыбердин.

Как пишет издание, из 1700 свердловских школьников, написавших ЕГЭ по английскому языку, 1500, или 88%, получили нулевые оценки за творческую часть экзамена. 250 человек подали апелляции. В конфликтной комиссии ребятам ответили, что они не раскрыли тему эссе «Ранний выбор карьеры — путь к успеху», за что и получили нулевые результаты.