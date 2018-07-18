Родители выпускников будут судиться с министерством образования из-за ЕГЭ по английскому языку

В министерстве общего и профессионального образования Свердловской области прокомментировали ситуацию с проваленными эссе по английскому языку. Как пишет ИА «Все новости», в ведомстве заявили, что выпускники уже воспользовались возможностью обжалования оценок, подав апелляции в конфликтную комиссию. Комиссия не нашла нарушений в действиях проверяющих, поэтому единственным выходом из сложившей ситуации может стать пересдача госэкзамена в следующем году.

Ранее родители выпускников из нескольких городов Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, пожаловались, что их дети, хорошо владеющие английским языком, получили ноль баллов за эссе. Проваленное творческое задание сказалось на общей оценке, от которой зависит поступление в хорошие вузы. Выяснилось, что экзаменуемые не использовали оговорённые шаблоны с употреблением определённого набора слов.

В итоге почти 80% выпускников свердловских школ в этом году получили ноль баллов за эссе на английском языке. Пока точное количество выпускников, не справившихся с заданием, неизвестно, т.к. проверяющие продолжают анализировать результаты ЕГЭ.

«Конфликтная комиссия рассмотрела все поданные апелляции: на первом, основном, этапе проверки работы были рассмотрены двумя экспертами, на апелляционном этапе работы проверили ещё двое экспертов. Полная картина будет сформирована в августе. Оценка работ выполнялась строго в соответствии с критериями, разработанными Федеральным институтом педагогических измерений», — пояснили в ведомстве.

В Рособрнадзоре, который контролирует итоговые и промежуточные аттестации школьников в России, рассказали, что к ним обращений по поводу провального ЕГЭ по английскому от тагильчан не поступало. Но, данным редакции, на прошлой неделе более десяти человек направили обращения в ведомство.

Кроме того, несогласные с результатами ЕГЭ родители и учителя встречались в присутствии представителя Ассоциации юристов России. С его помощью родители подготовят исковое заявление в суд с требованием проведения независимой экспертизы экзаменационных работ учащихся и пересчётом баллов.