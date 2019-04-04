Происшествия

«Побуждает совершать преступления»: прокуратура Кировской области потребовала заблокировать ряд приложений в iTunes и Play Market

04.04.2019 15:30

В Кировской области суд по иску прокуратуры признал ряд приложений в магазинах iTunes и Play Market информацией, запрещённой к распространению на территории России, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Юрьянского района региона увидела в некоторых приложениях пропаганду криминальных традиций.

«Информация находится в свободном доступе и побуждает неопределённый круг лиц, в том числе несовершеннолетних, совершать преступления и правонарушения, вовлекает данных лиц в криминальную субкультуру, влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей», — говорится в сообщении прокуратуры. 

«Эти приложения в виде определённых игр с пропагандой криминальной тематики, с тюремным жаргоном. Есть игры, где, например, нужно построить свой бизнес в качестве начальника тюрьмы или пройти по этапу от общего до особого режима. Это игры, имеющие криминальную направленность», рассказал помощник кировского прокурора по взаимодействию со СМИ Денис Сухомлин. 

После того как решение суда вступит в силу, оно будет направлено в региональное управление Роскомнадзора для исполнения. 

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