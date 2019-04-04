«Побуждает совершать преступления»: прокуратура Кировской области потребовала заблокировать ряд приложений в iTunes и Play Market

В Кировской области суд по иску прокуратуры признал ряд приложений в магазинах iTunes и Play Market информацией, запрещённой к распространению на территории России, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Юрьянского района региона увидела в некоторых приложениях пропаганду криминальных традиций.

«Информация находится в свободном доступе и побуждает неопределённый круг лиц, в том числе несовершеннолетних, совершать преступления и правонарушения, вовлекает данных лиц в криминальную субкультуру, влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей», — говорится в сообщении прокуратуры.

«Эти приложения в виде определённых игр с пропагандой криминальной тематики, с тюремным жаргоном. Есть игры, где, например, нужно построить свой бизнес в качестве начальника тюрьмы или пройти по этапу от общего до особого режима. Это игры, имеющие криминальную направленность», — рассказал помощник кировского прокурора по взаимодействию со СМИ Денис Сухомлин.

После того как решение суда вступит в силу, оно будет направлено в региональное управление Роскомнадзора для исполнения.