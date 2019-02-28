Происшествия

Племянника Дмитрия Киселёва приговорили к двум годам и трём месяцам лишения свободы

28.02.2019 15:18
Племянника Дмитрия Киселёва приговорили к двум годам и трём месяцам лишения свободы

Суд в Мюнхене приговорил Сергея Киселёва — племянника телеведущего Дмитрия Киселёва — к двум годам и трём месяцам лишения свободы, сообщает RTVI. Его признали виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности, и в незаконном хранении оружия.

По версии следствия, Киселёв готовился к участию в боевых действиях на юго-востоке Украины и учился обращаться с оружием в августе 2014 года в Петербурге. По некоторым данным, Киселёв — православный священник. СМИ установили, что он перебрался из России в Германию в 1996 году и служил в Ингольштадте и Зальцбурге. 

Дело Киселёва расследовала баварская прокуратура с конца 2017 года. Поводом для него стало интервью его дяди Дмитрия Киселёва, вышедшее весной 2016 года на «Радио Свобода», в котором он рассказал, что его племянник воевал «где-то под Горловкой». В 2018 году Сергея Киселёва задержали в Болгарии по европейскому ордеру, выдали Германии и арестовали. Суд рассматривал его дело два дня. 

Сергей Киселёв дал признательные показания, но заявил, что никого не убивал. Его адвокат Йоахим Шварценау сказал RTVI, что его подзащитный «не совершал никаких зверств».

Фото: RTVI
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