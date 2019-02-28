Племянника Дмитрия Киселёва приговорили к двум годам и трём месяцам лишения свободы

Суд в Мюнхене приговорил Сергея Киселёва — племянника телеведущего Дмитрия Киселёва — к двум годам и трём месяцам лишения свободы, сообщает RTVI. Его признали виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности, и в незаконном хранении оружия.

По версии следствия, Киселёв готовился к участию в боевых действиях на юго-востоке Украины и учился обращаться с оружием в августе 2014 года в Петербурге. По некоторым данным, Киселёв — православный священник. СМИ установили, что он перебрался из России в Германию в 1996 году и служил в Ингольштадте и Зальцбурге.

Дело Киселёва расследовала баварская прокуратура с конца 2017 года. Поводом для него стало интервью его дяди Дмитрия Киселёва, вышедшее весной 2016 года на «Радио Свобода», в котором он рассказал, что его племянник воевал «где-то под Горловкой». В 2018 году Сергея Киселёва задержали в Болгарии по европейскому ордеру, выдали Германии и арестовали. Суд рассматривал его дело два дня.

Сергей Киселёв дал признательные показания, но заявил, что никого не убивал. Его адвокат Йоахим Шварценау сказал RTVI, что его подзащитный «не совершал никаких зверств».