В Германии начался суд над племянником Дмитрия Киселёва

Высший земельный суд Мюнхена 27 февраля начал рассматривать дело Сергея Киселёва, племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева, передаёт RTVI. Его обвиняют в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности, и незаконном хранении оружия.

Баварская прокуратура установила, что в августе 2014 года Киселёв прошёл боевую подготовку в лагере в Петербурге, во время курса имел при себе пистолет и автомат Калашникова.

Расследование в отношении Сергея Киселёва начали в конце 2017 года, в мае 2018 года был выдан европейский ордер на его арест. После этого его задержали в Болгарии и выдали Германии, где его поместили под стражу.

В 2016 году в интервью «Радио Свобода» Дмитрий Киселёв рассказывал, что у его племянника есть паспорт ФРГ, он воевал в Донбассе «где-то под Горловкой» и был заместителем командира взвода. В интервью Юрию Дудю в 2019 году телеведущий сказал, что его племянник воевал на стороне самопровозглашённой ДНР и сейчас находится в тюрьме в Германии по обвинению в терроризме.