Пивовары попросили не запрещать торговлю алкоголем на время ЧМ-2018

Пивовары направили в правительство и в мэрию Москвы письмо, в котором попросили не вводить ограничения на продажу алкоголя на время чемпионата мира по футболу, пишет «Коммерсантъ».

Письмо было направлено президентом AB InBev Efes (бренд Bud - официальный спонсор соревнований) Дмитрием Шпаковым в адрес исполняющего обязанности вице-премьера Аркадия Дворковича, куратора чемпионата. В обращении Шпакова говорится, что его компания обеспокоена заявлениями чиновников о возможных ограничениях на продажу и употребление алкоголя в городах-хозяевах чемпионата. О своей обеспокоенности планами властей заявил и исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов, который 7 мая направил обращение по этому вопросу мэру Москвы Сергею Собянину.

В письме подчёркивается, что попытки властей ввести новые ограничения на продажу алкоголя во время чемпионата мира по футболу могут привести к торговле опасными нелегальными напитками и обернуться для бюджета Москвы потерями в 2 миллиардов рублей.

В апреле в мэрии Москвы анонсировали планы ввести зональные ограничения на продажу и употребления алкоголя. Его нельзя будет купить в радиусе 2 км от стадиона «Лужники», «Открытие Арены» и площадки на Воробьёвых горах, на которой планируют провести фестиваль болельщиков. О планах ограничить продажу алкоголя также заявили власти Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Нижнего Новгорода и Волгограда.