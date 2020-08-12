Писателя Владислава Крапивина перевели в реанимацию и готовят к операции

Известного уральского писателя Владислава Крапивина перевели в реанимацию областной клинической больницы № 1, его готовят к операции, со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину пишет ТАСС.

Ранее Крапивина рассказала о том, что писателя в тяжёлом состоянии выписали из больницы № 40, где его лечили от неидентифицированной коронавирусной инфекции и пневмонии.

«Что мы имеем на сегодняшний день. Человека, который в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Всё это вызывает адскую боль и мучения. Он всё время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит», — описала Лариса Крапивина состояние писателя.

После того как она опубликовала это сообщение в соцсетях, Владислава Крапивина повторно госпитализировали в больницу № 1. Оказание помощи писателю взял на личный контроль глава Минздрава Свердловской области.