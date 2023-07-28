«Пилой косить надо». Житель Нижнего Тагила поделился в соцсетях богатым грибным «уловом» (ВИДЕО)

Тагильчанин Богдан Булгаков считает себя заядлым грибником, поскольку часто ходит в лес, и не только в пределах города. Накануне мужчина посетил «месторождение» в районе Волковского рудника и был удивлён «улову».

«Видео снято вчера в районе Волковского рудника. За полтора часа собрал три пакета. Белые, красноголовики, обабки. В том году здесь было гораздо меньше грибов, а в этот раз сами видите», — говорит Богдан.

По словам тагильчанина, в этом году даже в пригороде Нижнего Тагила действительно много грибов. Особенно выделяются Северный посёлок, Ольховка, Краснополье и Евстюниха.