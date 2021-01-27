Пихтовые горы, парк культуры, сквер и две улицы. В Нижнем Тагиле выбрали территории, которые реконструируют в 2022 году

В Нижнем Тагиле завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Принять в нём участие можно было с 12 по 25 января на официальном сайте города.

Всего, по данным пресс-службы мэрии, в голосовании приняли участие 29 669 человек. Из них больше 8 тысяч отдали голоса за участок Ленинградского проспекта от площади Славы до Танкостроителей. Столько же тагильчан проголосовали за лесопарковую зону «Пихтовые горы» (финансирование 2-й очереди).

Также в топ-5 общественных территорий вошёл Парк культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое (финансирование 1-го этапа реконструкции), за него тагильчане отдали более 6 тысяч голосов.

Замыкают пятёрку пешеходная зона по Черноисточинскому шоссе в районе домов № 15, 15а, 15б, 17, 19 и Пионерский сквер по проспекту Ленина. В последнем предлагается сохранить все существующие газоны, зелёные насаждения и планировочную структуру в виде пятиконечной звезды. Проектанты предлагают заменить металлическое ограждение сквера и асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, отремонтировать спуски и подпорные стенки, расширить сеть наружного освещения, установить новую городскую мебель. В центре общественной территории смонтируют скульптурную композицию, посвящённую подвигу тагильчан в Великой Отечественной войне. Планируется, что в дальнейшем сквер будет переименован в сквер Трудовой Доблести. Все объекты в соответствии с занятыми местами будут включены в заявку на получение финансирования в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».