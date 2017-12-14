Песков выразил надежду, что Собчак на пресс-конференции Путина не будет устраивать дебаты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется на то, что телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться в президенты, в ходе пресс-конференции Владимира Путина будет задавать вопросы, а не устраивать дебаты, передает РИА Новости.

«Пресс-конференция проходит всё-таки не для того, чтобы здесь были дебаты. И, я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, — задерживать столько внимания на себе», — сказал Песков.

Он выразил надежду на то, что «Собчак поведёт себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовалась».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в пресс-конференции Путина смогут принять участие «все, кто в ладах с законом». Также он добавил, что пресс-конференция внесёт ясность во многие темы.

Как следует из опубликованного на сайте Кремля списка, аккредитацию получили 1640 журналистов. Они представляют ведущие российские и мировые информационные агентства и издания, в том числе AFP, Bloomberg, Xinhua News Agency, CNN, The Guardian и многие другие. Наиболее активными стали японцы, немцы, американцы и китайцы.

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина начнётся в полдень по московскому времени и будет транслироваться на федеральных телеканалах.