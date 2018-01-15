Песков прокомментировал происшествие в пермской школе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «внутренней поножовщиной» происшествие в школе № 127 в Перми, пишет «Дождь».

«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками школы. Это же не нападение на школу извне», — сказал Песков.

Напомним, утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми произошла драка с применением ножей. По версии МВД, причиной стал конфликт между учеником этой школы и её бывшим учеником, пострадали оба участника драки, а также учительница и ученики четвёртого класса. Всего оказались ранены 15 человек. Двое подростков и учительница попали в больницу в тяжёлом состоянии, им назначили операции. У остальных врачи обнаружили незначительные поверхностные раны, сообщал краевой Минздрав.

По версии Следственного комитета, педагог и другие учащиеся пытались предотвратить драку.

«По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники», — сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

По факту драки следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь двух и более человек.

Один из участников драки солгал охраннику, что учится в этой школе, заявил источник телеканала, знакомый с ситуацией. Подросток ранее был отчислен.

«Женщина-охранник его записала и пустила в школу. А второй мальчик — действующий ученик, и у него был пропуск в школу», — уточнил он.

В то же время местное издание «59.ru» со ссылкой на Министерство территориальной безопасности сообщало, что двое несовершеннолетних — бывший и нынешний ученики — прошли в школу через задний вход, когда все были на уроках, а охранник их не видел.