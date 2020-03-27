Песков подтвердил заражение коронавирусом одного из сотрудников администрации президента

Среди сотрудников администрации президента России выявлены случаи заболевания коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности», — сказал Песков.

Он отметил, что может подтвердить один случай заболевания. Песков добавил, что «принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться».

Ранее РБК сообщал, что в администрации и управлении делами российского президента есть чиновники, у которых первичное тестирование выявило подозрение на коронавирус. По словам одного из них, коронавирус выявлен у двух сотрудников администрации президента. По словам других двух источников, в управделами есть один случай.

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