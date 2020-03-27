РБК сообщил о подозрении на коронавирус в администрации и управделами президента

В администрации и управлении делами российского президента есть чиновники, у которых первичное тестирование выявило подозрение на коронавирус, со ссылкой на двух близких к Кремлю собеседников пишет РБК. По словам одного из них, коронавирус выявлен у двух сотрудников администрации президента. По словам других двух источников, в управделами есть один случай.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов не ответил, пресс-секретарь управделами Елена Крылова сказала, что ничего не знает о заражённых, и добавила, что в их подразделении соблюдаются все необходимые меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.

Ранее источник во фракции ЛДПР сообщил, что в понедельник, 30 марта, все депутаты Государственной думы будут сдавать анализ на наличие у них коронавирусной инфекции.

Согласно сайту стопкоронавирус.рф, на 26 марта в России выявлено 840 случаев заболевания COVID-19; 38 человек выздоровели, два умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».