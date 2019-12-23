Песков назвал стрельбу на Лубянке «безумием с трагическими последствиями»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагическим событием произошедшую на прошлой неделе стрельбу на Лубянке в Москве, в результате которой погибли два сотрудника спецслужб и пострадали несколько человек, пишет «Интерфакс». Песков усомнился, что подобное ЧП «должно как-то комментироваться из Кремля».

«В любом случае, мы с вами живём в такое время — не только наша страна, но и все государства мира, — когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с трагическими последствиями», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также сообщил, что в тот момент, когда произошла стрельба, директор ФСБ Александр Бортников и президент Владимир Путин находились на праздничном концерте в Кремле. По его словам, они «частично» посмотрели концерт и ушли в перерыве.

Напомним, вечером 19 декабря ФСБ сообщила о стрельбе около дома № 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Преступник действовал один, он был нейтрализован. Погибли двое сотрудников ФСБ. По данным Минздрава, ещё несколько человек пострадали, им оказана медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведёт центральный аппарат Следственного комитета.

Позже стало известно, что стрельбу устроил 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. Он указан на сайте Московского стрелкового клуба среди призёров по практической стрельбе — мужчина занял третье место на ноябрьских соревнованиях «Наша оборона». По данным ряда СМИ, Манюров являлся участником общественной организации «Национально-освободительное движение» и состоял в партии «Единая Россия».