Скончался второй пострадавший при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ

Сотрудник правоохранительных органов, раненный при стрельбе на Лубянке, умер в больнице, сообщает Следственный комитет.

О сотруднике какого ведомства идёт речь, в заявлении СК не уточняется. В ведомстве также подтвердили, что стрельбу у здания ФСБ открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении.

Ещё пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения.

Напомним, стрельба около здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. СМИ, центр общественных связей ФСБ и телеграм-каналы сообщали, что её открыли трое человек, но позже в ФСБ и СК эту информацию опровергли. «Открытые медиа» со ссылкой на источник писали, что правоохранительные органы в течение часа не могли установить, сколько человек устроили стрельбу у здания спецслужбы.